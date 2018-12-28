РУСАДА предупреждает: России вновь грозит спортивная изоляция

"Прекратите принимать допинг - или спорт умрет": Усэйн Болт предостерегает атлетов

Усэйн Болт, который заявил о завершении карьеры после чемпионата мира в Лондоне, обеспокоен допинговыми скандалами в спорте. Легенда легкой атлетики рассказал, почему уходит из спорта, и ответил на вопрос, сможет ли кто-нибудь побить установленные им мировые рекорды.