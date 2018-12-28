РУСАДА предупреждает: России вновь грозит спортивная изоляция
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РУСАДА предупреждает: России вновь грозит спортивная изоляция

Глава Российского антидопингового агентства записал обращение к президенту Путину, в котором напомнил, что России вновь грозит международная спортивная изоляция.

Дело в том, что Москва до сих пор не передала допинговые пробы из московской лаборатории международным экспертам.

Все это - продолжение скандала 2014 года, когда российских спортсменов обвинили в массовом применении допинга и затем отстранили от соревнований.

В 2015 году деятельность российского антидопингового агентства РУСАДА была приостановлена, а в сентябре этого года Международное антидопинговое агентство ВАДА решило восстановить РУСАДА в правах, при условии, что эксперты получат доступ к пробам московской лаборатории до 31 декабря этого года.

Полторы недели назад эксперты ВАДА приехали в Москву, но полный доступ к тому, что их интересовало, не получили.

Между тем, до окончания срока, отведенного Москве ВАДА, осталось четыре дня, и России снова грозит международная спортивная изоляция.

  • 28 декабря 2018
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