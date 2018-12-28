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Прогнозы российской экономики: есть ли повод для оптимизма?
Уходящий год запомнился россиянам пенсионной реформой, ростом зарплат и падением реальных доходов.
А в следующем году Центробанк прогнозирует рост инфляции.
Прогнозы Всемирного банка по ВВП тоже неутешительные: по его выкладкам 'по темпам роста Россия будет отставать от среднего показателя стран с развивающимся рынком и формирующейся экономикой''.
Так неужели 2019 год не несет с собой никаких оптимистических прогнозов?
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28 декабря 2018
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