Прогнозы российской экономики: есть ли повод для оптимизма?
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Прогнозы российской экономики: есть ли повод для оптимизма?

Уходящий год запомнился россиянам пенсионной реформой, ростом зарплат и падением реальных доходов.

А в следующем году Центробанк прогнозирует рост инфляции.

Прогнозы Всемирного банка по ВВП тоже неутешительные: по его выкладкам 'по темпам роста Россия будет отставать от среднего показателя стран с развивающимся рынком и формирующейся экономикой''.

Так неужели 2019 год не несет с собой никаких оптимистических прогнозов?

  • 28 декабря 2018
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