Небо Нью-Йорка озарило таинственное голубое свечение
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Небо Нью-Йорка озарило голубое свечение

В соцсетях появилось множество фотографий и видео необычного голубого свечения над небом Нью-Йорка. Как выяснилось, это не было природным явлением. Причиной стал взрыв трансформатора в районе Куинс.

Полиция сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал.

  • 28 декабря 2018
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