Что делают 70 лошадей в час-пик в центре Лондона
Media playback is unsupported on your device
Видео

Что делают 70 лошадей в час пик в центре Лондона

Королевский эскадрон конной артиллерии выступает на торжественных мероприятиях с участием королевы.

Репетируют лошади на улицах в центре Лондона еженедельно. Это позволяет им привыкнуть к уличному шуму и хаосу.

  • 28 декабря 2018
Go to next video: Небо Нью-Йорка озарило голубое свечение