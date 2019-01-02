"Бегает и виляет хвостиком". Мини-пиги в качестве домашнего питомца
Media playback is unsupported on your device
Видео

Мини-пиги в качестве домашнего питомца. Что стоит за новым увлечением?

Мини-пиг - карликовая домашняя свинья весом 40-80 кг, что значительно меньше, чем у обычной свиньи. В последние годы все больше людей заводят их в качестве домашних питомцев.

Что стоит за новым увлечением?

Русская служба Би-би-си спросила у нескольких человек, в квартирах которых живут мини-пиги, как им живется с этими очаровательными свинками.

  • 2 января 2019
Go to next video: Скачки индейцев в Канаде: когда лошадей меняют во время заезда