Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске
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Видео: взрыв в многоэтажке в Магнитогорске

По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: четверо погибших, судьба десятков людей неизвестна

Спасательные работы продолжаются.

На сайте губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилось сообщение, что жителям разрушенного подъезда будут предоставлены квартиры, а семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей.

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 46 случаев взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим. Самым разрушительным стал взрыв бытового газа 9 ноября в жилом доме в Ижевске. Тогда погибли семь человек.

  • 31 декабря 2018
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