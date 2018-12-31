Видео: взрыв в многоэтажке в Магнитогорске
По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: четверо погибших, судьба десятков людей неизвестна
Спасательные работы продолжаются.
На сайте губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилось сообщение, что жителям разрушенного подъезда будут предоставлены квартиры, а семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей.
За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 46 случаев взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим. Самым разрушительным стал взрыв бытового газа 9 ноября в жилом доме в Ижевске. Тогда погибли семь человек.
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31 декабря 2018
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