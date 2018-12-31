Как в Иерусалиме появился дипломированный Санта-Клаус
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Как в Иерусалиме появился дипломированный Санта-Клаус

Исса - необычный Санта-Клаус. Его дому более 700 лет, и вместо оленей он ездит на верблюде.

Как бывший баскетболист выбрал столь редкую профессию и почему называет себя официальным Санта-Клаусом Иерусалима?

Видео Анастасии Златопольской.

  • 31 декабря 2018
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