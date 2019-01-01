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Видео
Год наоборот: 2018-й за полторы минуты
В нашем необычном видео мы вспоминаем несколько главных событий 2018 года и отматываем историю на 1 января, ровно год назад.
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1 января 2019
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