Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске
Спасатели нашли 10-месячного мальчика под завалами на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске.
Он пролежал там более суток на сильном морозе. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
У мальчика серьезное обморожение, черепно-мозговая травма и переломы голени.
В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов. К середине дня 1 января спасатели обнаружили под завалами восемь тел. Судьба еще 36 человек неизвестна.
Поисковую операцию пришлось приостановить из-за угрозы обрушения части здания.
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1 января 2019
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