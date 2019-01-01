Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске
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Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели нашли 10-месячного мальчика под завалами на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске.

Он пролежал там более суток на сильном морозе. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

У мальчика серьезное обморожение, черепно-мозговая травма и переломы голени.

В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов. К середине дня 1 января спасатели обнаружили под завалами восемь тел. Судьба еще 36 человек неизвестна.

Поисковую операцию пришлось приостановить из-за угрозы обрушения части здания.

  • 1 января 2019
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