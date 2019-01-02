Магнитогорск: «В этой дыре у меня висел ребенок».
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Жильцы обрушившегося в Магнитогорске дома о том, что случилось в ночь на 31 декабря.

В Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно, бытового газа, после чего обрушился один из подъездов. Это произошло в ночь на 31 декабря.

Погибло более 25 человек, люди из соседних подъездов эвакуированы и не могут вернуться в свои квартиры. В соседней школе организован штаб помощи пострадавшим, губернатор Челябинской области Борис Дубровский ведет личный прием.

Спасательные работы продолжаются. Из-под завалов был вытащен 11-месячный ребенок, который был экстренно доставлен в Москву для лечения.

Корреспондент Русской службы Би-би-си разговаривал с пострадавшими в этой трагедии.

  • 2 января 2019
Go to next video: Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске