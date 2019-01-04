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Зачем в Беларуси летучих мышей вешают в холодильник?
В центре реабилитации рукокрылых "Кажанаполис" белорусские зоологи спасают летучих мышей от морозов и голода в камере бытового холодильника.
Для зимовки городские летучие мыши выбирают темные прохладные места, такие как подъезды, балконы и чердаки. Там животные впадают в спячку, но из-за оттепелей и вмешательства человека они могут проснуться и погибнуть от голода.
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Хироптеролог Алексей Шпак рассказал Русской службе Би-би-си, как специалисты центра помогают летучим мышам дожить до весны.
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4 января 2019
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