Как живет пакистанская девушка, потерявшая обе руки
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Как живет пакистанская девушка, потерявшая обе руки

Саба Гул лишилась обеих рук в 5 лет, случайно схватив оголенный провод. Были люди, которые не верили, что она сможет учиться.

Но Саба доказала обратное. Она научилась использовать свои ноги вместо рук.

Сейчас девушка хочет выучиться на юриста, чтобы защищать права женщин.

  • 3 января 2019
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