Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана
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Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана

Задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже Пол Уилан приехал в Россию на свадьбу и по-русски не говорил. Об этом Би-би-си рассказал его брат Дэвид Уилан.

По его словам, утром в день задержания Пол ходил на экскурсию в Кремль, а вечером так и не появился на свадебной церемонии. После этого несколько дней семья не знала о его местонахождении ничего.

О задержании 28 декабря гражданина США "при проведении шпионской акции" ФСБ сообщила через три дня, 31 декабря.

Против Уилана возбуждено дело по статье "шпионаж", его детали неизвестны.

Госдеп США потребовал у России подробности обвинений, предъявленных Уилану.

  • 3 января 2019
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