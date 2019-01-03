Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана
Задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже Пол Уилан приехал в Россию на свадьбу и по-русски не говорил. Об этом Би-би-си рассказал его брат Дэвид Уилан.
По его словам, утром в день задержания Пол ходил на экскурсию в Кремль, а вечером так и не появился на свадебной церемонии. После этого несколько дней семья не знала о его местонахождении ничего.
О задержании 28 декабря гражданина США "при проведении шпионской акции" ФСБ сообщила через три дня, 31 декабря.
Против Уилана возбуждено дело по статье "шпионаж", его детали неизвестны.
Госдеп США потребовал у России подробности обвинений, предъявленных Уилану.
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3 января 2019
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