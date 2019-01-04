Полицейская собака, потерявшая ногу, нашла новый дом
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Полицейская собака, потерявшая ногу, нашла новый дом

Бывшая собака полиции Эссекса Балу потеряла ногу на службе. Ее сбила машина. Теперь для Балу нашли новый дом.

670 человек были готовы приютить ее у себя. Полиция даже получила предложение из Австралии.

Но выбор пал на бывшего кинолога Мэнди Чапман, которая сейчас живет в сельской местности недалеко от Эссекса.

По словам Чапман у Балу особый характер, и она сейчас нуждается в реабилитации.

  • 4 января 2019
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