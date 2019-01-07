Гуттаперчевый мальчик из Нигерии
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Гуттаперчевый мальчик из Нигерии: "Меня спрашивают, есть ли у меня кости"

Нигерийский акробат Мерфи демонстрирует потрясующую гибкость и хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Этому мастерству его никто не учил, мальчик сам находил уроки и информацию в интернете.

Теперь ему удается даже зарабатывать на этом деньги. Его мама поддерживает его увлечение.

  • 7 января 2019
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