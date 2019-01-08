"Разрушительная терапия": старые авто всмятку и стресс снят?
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"Разрушительная терапия": старые машины всмятку - и стресс снят?

Компания в Голландии предлагает "разрушительную терапию": всем участникам предоставляют кувалды и старые авто, по которым можно бить.

"Разрушительную терапию" часто заказывают для мальчишников и корпоративных тренингов.

Впрочем, психологи не уверены, что это очень полезно для душевного спокойствия.

  • 8 января 2019
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