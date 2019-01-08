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Видео
"Разрушительная терапия": старые машины всмятку - и стресс снят?
Компания в Голландии предлагает "разрушительную терапию": всем участникам предоставляют кувалды и старые авто, по которым можно бить.
"Разрушительную терапию" часто заказывают для мальчишников и корпоративных тренингов.
Впрочем, психологи не уверены, что это очень полезно для душевного спокойствия.
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8 января 2019
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