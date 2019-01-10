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Плавучие фермы помогают выжить в сезон дождей
В Бангладеш находится самая большая речная дельта в мире. Три четверти страны может быть затоплено девять месяцев в году.
Выращивать что-то в это время можно только на плавучих фермах.
Так называемые плавучие грядки делают из гиацинтов. Когда вода прибывает, они держатся над ее поверхностью, позволяя выращивать овощи без химических удобрений.
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10 января 2019
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