Плавучие фермы помогают выжить жителям Бангладеш в сезон дождей
Media playback is unsupported on your device
Видео

Плавучие фермы помогают выжить в сезон дождей

В Бангладеш находится самая большая речная дельта в мире. Три четверти страны может быть затоплено девять месяцев в году.

Выращивать что-то в это время можно только на плавучих фермах.

Так называемые плавучие грядки делают из гиацинтов. Когда вода прибывает, они держатся над ее поверхностью, позволяя выращивать овощи без химических удобрений.

  • 10 января 2019
Go to next video: ТВ-новости: почему Трамп не объявил чрезвычайное положение