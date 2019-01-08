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Шагающий автомобиль: в Лас-Вегасе показали внедорожник будущего
На выставке в Лас-Вегасе Hyundai представил прототип шагающего автомобиля Elevate. Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам.
Такая машина сможет передвигаться по бездорожью, участвовать в спасательных операциях и помогать людям с особенностями развития.
Работа над Elevate еще не завершена. Когда автомобиль может поступить в серийное производство, пока неизвестно.
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8 января 2019
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