Преодолевая ограничения колес: шагающий автомобиль
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Шагающий автомобиль: в Лас-Вегасе показали внедорожник будущего

На выставке в Лас-Вегасе Hyundai представил прототип шагающего автомобиля Elevate. Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам.

Такая машина сможет передвигаться по бездорожью, участвовать в спасательных операциях и помогать людям с особенностями развития.

Работа над Elevate еще не завершена. Когда автомобиль может поступить в серийное производство, пока неизвестно.

  • 8 января 2019
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