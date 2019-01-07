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Как разгорелся скандал из-за Рибери и золотого стейка
Футболист Франк Рибери оштрафован за брань в комментариях в адрес своих фолловеров в соцсетях.
Подписчики раскритиковали французского полузащитника за пижонство после того, как он выложил в "Твиттер" видео, в котором турецкая звезда Нусрет Гёчке (Salt Bae) готовит для него покрытый золотом стейк.
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Рибери, не стесняясь в выражениях, бвинил фолловеров в зависти, после чего немецкий клуб "Бавария", за который играет француз, заявил, что его ждет крупный штраф.
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7 января 2019
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