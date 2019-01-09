Арт-стрижки для лошадей от английского грумера
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Арт-стрижки для лошадей от английского грумера

Стрижка - это обязательная часть ухода за лошадью, но английский грумер Мелоди Хеймс взялась за дело творчески.

Дизайн бывает самым разным: от простых звездочек до мотивов быта американских индейцев.

Сама по себе художественная стрижка занимает до 10 часов, но Мелоди может работать над одним дизайном до шести недель.

  • 9 января 2019
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