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Арт-стрижки для лошадей от английского грумера
Стрижка - это обязательная часть ухода за лошадью, но английский грумер Мелоди Хеймс взялась за дело творчески.
Дизайн бывает самым разным: от простых звездочек до мотивов быта американских индейцев.
Сама по себе художественная стрижка занимает до 10 часов, но Мелоди может работать над одним дизайном до шести недель.
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9 января 2019
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