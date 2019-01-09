Cын губернатора Калифорнии выбежал на сцену во время речи отца
Media playback is unsupported on your device
Видео

Cын губернатора Калифорнии выбежал на сцену во время речи отца

В Калифорнии избрали 40-го губернатора штата, которым стал Гэвин Ньюсом. Во время инаугурационной речи Ньюсома на сцену неожиданно выбежал его двухлетний сын.

Губернатор не растерялся и взял мальчика на руки. Ньюсом как раз говорил о поддержке молодых семей и пошутил, что все так и было задумано.

  • 9 января 2019
Go to next video: Дети ворвались в прямой эфир Би-би-си