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Видео
Tesla сбила российского робота в Лас-Вегасе
Электрокар Tesla, который ехал в режиме автопилота, сбил робота российского производства. Это произошло 6 января в Лас-Вегасе, видео опубликовала компания Promobot.
Промобота привези в США на ежегодную выставку электроники CES, которую проводят с 1967 года. Как российский робот оказался на проезжей части - неизвестно. Авария оказалась фатальной: восстановлению Промобот не подлежит.
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9 января 2019
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