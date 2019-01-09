Tesla сбила российского робота в Лас-Вегасе
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Tesla сбила российского робота в Лас-Вегасе

Электрокар Tesla, который ехал в режиме автопилота, сбил робота российского производства. Это произошло 6 января в Лас-Вегасе, видео опубликовала компания Promobot.

Промобота привези в США на ежегодную выставку электроники CES, которую проводят с 1967 года. Как российский робот оказался на проезжей части - неизвестно. Авария оказалась фатальной: восстановлению Промобот не подлежит.

  • 9 января 2019
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