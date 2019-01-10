В Москве затопило Тушинский тоннель. Кадры очевидцев
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В Москве затопило Тушинский тоннель. Кадры очевидцев

На северо-западе Москвы из-за обвала грунта затопило Тушинский тоннель. Как сообщает источник ТАСС, вода хлынула из Канала имени Москвы после прорыва на восьмом шлюзе.

На месте аварии работают городские службы. Движение по Волоколамскому шоссе перекрыто, но возобновить его планируют уже 11 января.

  • 10 января 2019
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