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Высший пилотаж: cпасение лыжника в Альпах на вертолете
Невероятные кадры спасения во французских Альпах опубликовал в "Фейсбуке" один из лыжников. Повредившего ногу лыжника снимает со склона вертолет, при этом лопасти пропеллера находятся в опасной близости от земли.
Николя Дерели, снявший происходящее на камеру, сообщил, что он катался с семьей и другом сына Брюно Тисье в Пасси, департамент Верхняя Савойя. Во время восхождения Тисье подскользнулся и получил травму. После этого Дерели вызвал спасателей.
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9 января 2019
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