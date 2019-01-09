ТВ-новости: почему Трамп не объявил чрезвычайное положение

Высший пилотаж: cпасение лыжника в Альпах на вертолете

На "Фейсбуке" опубликовано видео спасения раненого лыжника во французских Альпах. Его снимает со склона вертолет, при этом лопасти пропеллера находятся в опасной близости от земли.