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ТВ-новости: почему Трамп не объявил чрезвычайное положение
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 9 января:
- Противостояние американского президента и конгресса. Оно уже привело к частичному прекращению работы правительства.
- Поговорим о миссии Всемирного антидопингового агентства в Москве и перспективах снятия санкций с российских спортсменов.
- А также познакомимся с владельцами карликовых свинок и с самими мини-пигами. Мода на них дошла и до России.
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9 января 2019
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