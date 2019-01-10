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Видео
На линии фронта с ИГ: дети в бою и брошенный командир
В Сирии продолжаются перестрелки между запрещенной в России группировкой ИГ и Сирийскими демократическими силами (СДС). После одного из боев в окрестностях города Хаджина военные СДС нашли на теле убитого боевика видеокамеру, которая фиксировала события того дня для командира отряда боевиков.
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Как выглядела перестрелка с обеих сторон и почему мальчики-боевики ИГ уехали с поля боя, бросив своего командира, - в видео Русской службы Би-би-си.
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10 января 2019
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