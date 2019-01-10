В Йемене военные погибли из-за взрыва дрона
Дрон, запущенный в Йемене повстанцами-хуситами, взорвался над военной базой, убив по крайней мере шесть военных.
Еще несколько получили ранения.
Хуситы – шиитское религиозно-политическое движение, которое ведет войну против правительственных войск.
Взрыв произошел над подиумом, на котором правительственные военные наблюдали за парадом.
Поддерживающий повстанцев телеканал заявил, что целью нападения были военные из возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая поддерживает йеменские войска.
В 2015 году внутренний конфликт в Йемене перерос в гражданскую войну. Хуситы взяли под контроль большую часть западной территории страны, вынудив президента Абд-Раббу Мансур Хади бежать за границу.
По данным ООН, жертвами войны стали не менее 6800 мирных жителей. Еще тысячи погибли от сопутствующих войне голода, болезней и нехватки медицинского обслуживания.
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10 января 2019