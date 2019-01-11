Кто она - самая могущественная женщина КНДР?
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Кто она - самая могущественная женщина КНДР (спойлер: не жена)

Эксперты считают Ким Ё Чжон - младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына - самой могущественной женщиной в Северной Корее.

Она не только является высокопоставленным чиновником в отделе агитации и пропаганды страны, но и считается самым доверенным лицом председателя КНДР и, начиная с Олимпийских игр 2018 года, все чаще представляет страну как член официальных делегаций.

В Южной Корее журналисты называют ее "Иванкой" КНДР, но в северокорейских СМИ - вопреки ее растущему политическому влиянию - ее никогда не цитируют.

Достоверно о ней известно очень мало. Русская служба Би-би-си собрала несколько фактов о самой влиятельной женщине КНДР.

  • 11 января 2019
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