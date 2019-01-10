Центр Ходорковского: убийство российских журналистов в ЦАР - это не ограбление
Центр "Досье" Михаила Ходорковского отверг версию убийства с целью грабежа российских журналистов в Центральноафриканской Республике.
Центр расследует гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле прошлого года.
Журналисты приехали в ЦАР для съемок фильма о российской частной военной компании Вагнера. Финансировал поездку Михаил Ходорковский, который пообещал найти организаторов и убийц журналистов.
Сотрудники Центра "Досье" утверждают, что за журналистами следил один из местных полицейских. И он же якобы присутствовал во время убийства.
Расследованием этого преступления также занимается Следственный комитет России и Федеральное агентство новостей, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. С ним же связывают и ЧВК Вагнера.
Между тем власти Центральноафриканской республики заявили, что в стране может появиться российская военная база.
Ранее французское издание Le Monde написало, что Евгений Пригожин в августе прошлого года встречался с лидерами противоборствующих вооруженных группировок, и стороны якобы договорились о мирном сотрудничестве.
Несмотря на это, насилие в Центральноафриканской республике - часть повседневной жизни.
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10 января 2019