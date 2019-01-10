ТВ-новости: что нового мы узнали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
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ТВ-новости: что мы узнали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 10 января:

  • Слежка за журналистами. Расследователи проекта Михаила Ходорковского рассказали о результатах изучения обстоятельств убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике.
  • Рост цен на нефть. Обсудим, какой будет цена на главный российский экспортный товар в 2019 году.
  • Арт-стрижки для лошадей. Мы увидим необычную работу британского парикмахера для животных.
  • 10 января 2019
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