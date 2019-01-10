Лондонская ферма в бункере времен Второй мировой
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Лондонская ферма в бункере времен Второй мировой

В Лондоне всего в нескольких километрах от Букингемского дворца работает необычная ферма.

Она находится в бомбоубежищах времен Второй мировой войны. Здесь выращивают салаты, которые потом оказываются на полках местных магазинов, в кафе и на рынках.

Совладелец фермы Ричард Галлард рассказал Би-би-си, как можно вырастить салат без солнечного света и почему такое производство помогает экологии планеты.

  • 10 января 2019
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