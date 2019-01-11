В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии
Синдзо Абэ надеется в этом году разрешить спор о южных островах Курильской гряды. В начале января он поклялся на могиле своего отца поставить точку в вопросе заключения мирного договора с Россией. Точку не удается поставить из-за вопроса принадлежности четырех южно-курильских островов, на которые претендует Япония.
Встреча Синдзо Абэ с Владимиром Путиным для обсуждения мирного договора должна состояться в середине января. Однако сегодня в Госдуму был внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии.
Можно ли в таком случае считать надежды японского премьера несбыточными, или инициатива депутатов - буря в стакане воды, и последнее слово, как всегда, за Путиным?
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11 января 2019
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