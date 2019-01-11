Японцы, выселенные с Курил: "солдат в обуви зашел на татами"

В Японии еще живы те, кого в 1946 году советские войска выселили с островов, которые в Японии называют Северными территориями, а в России - Курильскими островами. Суждено ли им вернуться домой?