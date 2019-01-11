Энди Маррей не сдержал эмоции, объявляя о завершении карьеры в этом году
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Энди Маррей заплакал, объявляя о завершении карьеры в этом году

Британский теннисист и бывшая первая ракетка мира, Энди Маррей, объявил, что завершает карьеру в этом году. Он перенес операцию на бедре, но так и не смог восстановиться.

Маррей хотел выступить на Уимблдоне в этом году, но теперь это под большим вопросом. Британец признал, что стартующий Открытый чемпионат Австралии может стать последним турниром в его карьере.

Говоря об этом, британец не смог сдержать свои эмоции.

  • 11 января 2019
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