Самый рискованный способ добраться на работу?
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Рискованный способ добраться на работу

В столице Филиппин Маниле бездомные запустили альтернативный вид транспорта.

Они возят пассажиров в самодельных повозках, толкая их по железнодорожным путям, по которым движутся поезда.

Такой рискованный и незаконный способ передвижения позволяет бездомным заработать на пропитание, а пассажирам – быстро и дешево добраться на работу или учебу.

  • 14 января 2019
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