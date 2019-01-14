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Рискованный способ добраться на работу
В столице Филиппин Маниле бездомные запустили альтернативный вид транспорта.
Они возят пассажиров в самодельных повозках, толкая их по железнодорожным путям, по которым движутся поезда.
Такой рискованный и незаконный способ передвижения позволяет бездомным заработать на пропитание, а пассажирам – быстро и дешево добраться на работу или учебу.
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14 января 2019
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