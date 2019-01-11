"Возьмите глаза в руки": как депутаты Мосгордумы друг друга пересчитывали
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"Возьмите глаза в руки": как депутаты Мосгордумы друг друга пересчитывали

На очередном голосовании в Мосгордуме депутат от КПРФ Елена Шувалова во время своего выступления отметила, что число голосовавших не совпадает с количеством людей в зале. По ее словам, на заседании присутствовало 26 человек, в то время как система подсчета зафиксировала 36 голосов.

На замечание депутата глава Мосгордумы Алексей Шапошников ответил, что доверяет существующей системе подсчета голосов, и работает она исправно.

  • 11 января 2019
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