Канадский город заполонили тюлени
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Канадский город заполонили тюлени. Власти просят им не мешать

Небольшой канадский городок Роддиктон-Байд Арм на севере острова Ньюфаундленд заполонили десятки тюленей.

Мэр города заявила, что местные власти попросили помощи у федерального департамента рыболовного хозяйства и океана, но там посоветовали дать ситуации разрешиться естественным путем.

По законам страны запрещено вмешиваться в жизнь морских млекопитающих.

  • 12 января 2019
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