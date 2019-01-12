Канадский город заполонили тюлени. Власти просят им не мешать

У тюленей в разгаре пляжный сезон

Каждый второй длинномордый тюлень в мире считает своим домом Великобританию. На местных пляжах с ноября по январь появляются на свет тысячи детенышей. В этом году на пляже в английском графстве Норфолк родились уже почти 1500 детенышей.