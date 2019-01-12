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Канадский город заполонили тюлени. Власти просят им не мешать
Небольшой канадский городок Роддиктон-Байд Арм на севере острова Ньюфаундленд заполонили десятки тюленей.
Мэр города заявила, что местные власти попросили помощи у федерального департамента рыболовного хозяйства и океана, но там посоветовали дать ситуации разрешиться естественным путем.
По законам страны запрещено вмешиваться в жизнь морских млекопитающих.
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12 января 2019
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