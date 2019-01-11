ТВ-новости: каким запомнят Энди Маррея
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ТВ-новости: каким запомнят Энди Маррея

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 11 января:

  • Матчпойнт Энди Маррея. Самый титулованный британский теннисист со слезами на глазах объявил о скором завершении карьеры.
  • Сколько священников РПЦ перейдут в новосозданную украинскую церковь. Обсуждаем последствия томоса.
  • Передаст ли Россия южные острова Курильской гряды. Узнаем, как идет подготовка к переговорам Владимира Путина и Синдзо Абэ.
  • Немецкие паспорта для евреев. Почему британские потомки бежавших из нацистской Германии получают паспорта ФРГ.
  • 11 января 2019
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