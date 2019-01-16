Семейство сов покорило сердце фотографа
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Семейство сов покорило сердце фотографа

Фотограф дикой природы Рассел Сэвори несколько месяцев документировал жизнь сов в английском графстве Эссекс.

В объектив фотографа попала семья из пяти сов. Пернатые родители и три птенца живут в заброшенном сарае возле города Молдон.

Эти маленькие совы относятся к виду домовых сычей. Длина их тела – 21-23 сантиметра.

По данным британского общества по защите прав птиц, в Англии насчитывается около 5700 пар домовых сычей. Их популяция сокращается.

  • 16 января 2019
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