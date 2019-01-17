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Видео
Под угрозой исчезновения: портреты вымирающих животных
Что общего у большой панды, японского журавля, белого медведя и гангского гавиала? Все эти животные находятся под угрозой вымирания.
Британец Тим Флак сфотографировал десятки редких видов для своей книги "Исчезающие".
Фото сделаны в стиле человеческих портретов, чтобы произвести более сильное впечатление на зрителя.
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17 января 2019
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