И снова газ: почему взрываются дома в России?
В городе Шахты Ростовской области в результате утечки газа произошел взрыв в жилом доме.
Это уже далеко не первый случай: только за прошлый год в России были зафиксированы десятки взрывов бытового газа.
31 декабря прошлого года взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске, в результате погибли десятки людей.
В Госдуму внесен законопроект об установке автоматизированной системы контроля за газовой безопасностью в многоквартирных домах.
При этом депутаты предлагают это делать за счет фондов капитального ремонта.
О причинах взрывов и о том, возможно ли обезопасить жилые дома от таких аварий Русской службе Би-би-си рассказал эксперт по ЖКХ Константин Крохин.
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14 января 2019
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