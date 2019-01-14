И снова газ: почему взрываются дома в России?
Media playback is unsupported on your device
Видео

И снова газ: почему взрываются дома в России?

В городе Шахты Ростовской области в результате утечки газа произошел взрыв в жилом доме.

Это уже далеко не первый случай: только за прошлый год в России были зафиксированы десятки взрывов бытового газа.

31 декабря прошлого года взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске, в результате погибли десятки людей.

В Госдуму внесен законопроект об установке автоматизированной системы контроля за газовой безопасностью в многоквартирных домах.

При этом депутаты предлагают это делать за счет фондов капитального ремонта.

О причинах взрывов и о том, возможно ли обезопасить жилые дома от таких аварий Русской службе Би-би-си рассказал эксперт по ЖКХ Константин Крохин.

  • 14 января 2019
Go to next video: Взрыв в многоэтажном доме в Шахтах. Видео