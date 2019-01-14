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Левада-Центр: россияне хотят отставки правительства
Более 50% россиян хотели бы отправить правительство в отставку. Таковы результаты опроса Левада-Центра.
Главные претензии - неспособность правительства справиться с ростом цен и падением доходов и решить проблему занятости. Поводов для критики правительства не нашлось только у 7% респондентов.
Два года назад цифра недоверия была значительно ниже - тогда лишь треть опрошенных была недовольна работой властей.
О причинах разочарования россиян работой правительства Русской службе Би-би-си рассказала социолог Левада-Центра Марина Красильникова.
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14 января 2019
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