Субботние протесты в Сербии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Протесты в Белграде происходят шестые выходные подряд. Чем недовольны сербы?

Каждую субботу тысячи сербов выходят на улицы Белграда, чтобы выразить недовольство правительством страны. Они требуют честных выборов, свободной прессы, отставок чиновников и руководства национального телевидения.

Движение началось 8 декабря 2018 года из-за того, что было совершено нападение на лидера Левой партии Сербии Борко Стефановича. Но митинг в поддержку политика быстро превратился во всеобъемлющий протест. Митинги продолжаются уже шестые выходные подряд и начали распространяться на соседние города.

Президент Сербии Александр Вучич заявил: "Я готов слушать людей, которые указывают на несправедливости. Готов работать над решениями проблем. Если они думают, что это не так, я готов к внеочередным выборам в любой момент". Вучич добавил, что не будет "кланяться" оппозиции и слушать "лжецов".

Следующее шествие назначено на среду 16 января 2019 – годовщину убийства сербского косовского политика Оливера Ивановича. Его убийцы до сих пор не найдены.

  • 13 января 2019
Go to next video: Игра со смертью в "кошки-мышки": иранские мигранты на пути в Евросоюз