Трамп накормил гостей Белого дома бургерами, пиццей и картошкой фри

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Дональд Трамп устроил традиционный званый ужин с победителями первенства США по американскому футболу. В этот раз гостей угощали бургерами, картошкой фри и пиццей. Как так вышло?

Из-за "шатдауна" многие сотрудники правительства остались без денег и работы - в том числе и повара Белого дома, - поэтому президент США придумал организовать ужин неожиданным образом.

"Мы взяли тысячу бургеров - из Burger King, Wendy's и McDonalds, только у американских компаний," - заявил Дональд Трамп.