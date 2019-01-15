1000 бургеров на ужине в Белом доме
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Трамп накормил гостей Белого дома бургерами, пиццей и картошкой фри

Дональд Трамп устроил традиционный званый ужин с победителями первенства США по американскому футболу. В этот раз гостей угощали бургерами, картошкой фри и пиццей. Как так вышло?

Из-за "шатдауна" многие сотрудники правительства остались без денег и работы - в том числе и повара Белого дома, - поэтому президент США придумал организовать ужин неожиданным образом.

"Мы взяли тысячу бургеров - из Burger King, Wendy's и McDonalds, только у американских компаний," - заявил Дональд Трамп.

  • 15 января 2019
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