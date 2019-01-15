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"Надеюсь, моя история вдохновит других девушек": интервью Рахаф Кунун
Рахаф Кунун, бежавшая из Саудовской Аравии, дала интервью австралийскому телевидению после переезда в Канаду.
7 января она отказалась вылететь на родину из Бангкока. Она забаррикадировалась в номере отеля, а позже заявила, что отрекается от ислама и просит убежища.
Через несколько дней ей предоставили убежище в Канаде. Когда Кунун приземлилась в Торонто, премьер-министр Джастин Трюдо лично встретил ее в аэропорту.
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15 января 2019
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