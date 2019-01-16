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Решающий момент: британский парламент отверг план "брексита" Терезы Мэй
432 члена парламента Великобритании проголосовали против согласованного с ЕС плана по "брекситу". Только 202 парламентария поддержали действующее соглашение.
Лидер лейбористской партии Джереми Корбин назвал это голосование крупнейшим поражением британского правительства и предложил вынести ему вотум недоверия.
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16 января 2019
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