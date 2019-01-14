Скульптура 15 лет отравляла своего творца

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В Канаде художница Гриллиан Гензер 15 лет создавала скульптуру Адама. В своей работе она использовала необычные натуральные материалы, в том числи ракушки мидий.

Через какое-то время здоровье Гриллиан резко ухудшилось. Оказалось, что все это время ракушки, из которых художница собирала мышцы для скульптуры, отравляли ее, выпуская тяжелые металлы в воздух.

Несмотря на смертельную опасность для своей жизни, художница завершила работу над скульптурой.

После того, как Адам был закончен, Гриллиан продолжила работать над другими произведениями искусства, но стала гораздо более осторожной.