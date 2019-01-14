ТВ-новости: почему в России так часто взрывается газ и как этого избежать
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ТВ-новости: почему в России так часто взрывается газ

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 14 января:

  • Взрыв в Ростовской области. Спасатели ищут людей в городе Шахты, где один человек погиб в результате очередного ЧП с газом.
  • Непопулярное правительство. Рейтинг кабинета Дмитрия Медведева за последний год резко снизился. Говорим о причинах и о том, как обстоит дело с популярностью Владимира Путина.
  • Хаос в Соединенном Королевстве. Говорим о том, что происходит с "брекситом" в предверии ключевого голосования в британском парламенте.
  • "В метро без штанов". Во многих западных странах прошла акция, цель которой - естественное поведение в необычном наряде.
  • 14 января 2019
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