ТВ-новости: почему в России так часто взрывается газ

Энди Маррей заплакал, объявляя о завершении карьеры в этом году

Британский теннисист и бывшая первая ракетка мира, Энди Маррей, объявил, что завершает карьеру в этом году. Он перенес операцию на бедре, но так и не смог восстановиться.