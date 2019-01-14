Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: почему в России так часто взрывается газ
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 14 января:
- Взрыв в Ростовской области. Спасатели ищут людей в городе Шахты, где один человек погиб в результате очередного ЧП с газом.
- Непопулярное правительство. Рейтинг кабинета Дмитрия Медведева за последний год резко снизился. Говорим о причинах и о том, как обстоит дело с популярностью Владимира Путина.
- Хаос в Соединенном Королевстве. Говорим о том, что происходит с "брекситом" в предверии ключевого голосования в британском парламенте.
- "В метро без штанов". Во многих западных странах прошла акция, цель которой - естественное поведение в необычном наряде.
-
14 января 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне