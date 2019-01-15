Рыбка и Лесли сознались в оказании секс-услуг и получили условные сроки

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Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, он же Алекс Лесли, признали себя виновными в оказании интимных услуг в Таиланде. Они приговорены к условному сроку.

Рыбка получила широкую известность в феврале прошлого года в связи с расследованием Алексея Навального возможных совместных путешествиях вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски с девушками на яхте.

Фотографии и аудиозаписи из этого возможного путешествия были опубликованы в социальных сетях Анастасии.

После этого Олег Дерипаска отсудил у Анастасии и Александра миллион рублей за распространение информации о его частной жизни.

Настя Рыбка обещала также рассказать американцам важные сведения о "связи наших депутатов с Трампом, Манафортом и всей этой шумихой с выборами в США". В обмен она просила политическое убежище, но позже перестала делать такие заявления.

С подробностями этой истории - корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова.