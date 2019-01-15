Адвокат украинских моряков: их не пытают, но оказывают давление
Суд в Москве продлил до конца апреля арест четырем украинским морякам, которые были обстреляны и задержаны в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива российскими военными.
В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Украина утверждает, что инцидент произошел в международных водах Черного моря.
Всего ФСБ задержала 24 моряков. Трое из них при захвате получили ранения.
Украина назвала это актом агрессию и ввела военное положение в некоторых областях, в основном приграничных с Россией.
Многие западные страны, Евросоюз и НАТО призвали Россию немедленно освободить украинские корабли и экипажи.
О том, в каких условиях содержатся моряки и как строится защита, рассказал их адвокат Илья Новиков.
-
15 января 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне