Адвокат украинских моряков: их не пытают, но на них оказывают давление
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Адвокат украинских моряков: их не пытают, но оказывают давление

Суд в Москве продлил до конца апреля арест четырем украинским морякам, которые были обстреляны и задержаны в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива российскими военными.

В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Украина утверждает, что инцидент произошел в международных водах Черного моря.

Всего ФСБ задержала 24 моряков. Трое из них при захвате получили ранения.

Украина назвала это актом агрессию и ввела военное положение в некоторых областях, в основном приграничных с Россией.

Многие западные страны, Евросоюз и НАТО призвали Россию немедленно освободить украинские корабли и экипажи.

О том, в каких условиях содержатся моряки и как строится защита, рассказал их адвокат Илья Новиков.

  • 15 января 2019
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