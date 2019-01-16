Шпионы, Курилы и интеграция Беларуси - новости от Сергея Лаврова
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Шпионы, Курилы и интеграция Беларуси - новости от Сергея Лаврова

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что арест Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, не связан с желанием России обменять его на россиян.

По словам Лаврова, брат Уилана находится в Москве и претензий к содержанию Пола не имеет.

Однако в разговоре с Би-би-си Дэвид Уилан опроверг эту информацию.

О расширяющемся круге забот главы российского МИДа рассказывает Петр Козлов.

  • 16 января 2019
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